Rumæner kendes skyldig i tiggeri i første sag efter opsigtsvækkende dom fra Schweiz

En rumænsk mand findes torsdag skyldig i tiggeri på Strøget i København. Østre Landsret finder ikke, at hans ret til privatliv og hans ret til at ytre sig er blevet krænket. Straffen er ubetinget fængsel i 20 dage.

På Strøget rakte han et papkrus frem mod forbipasserende og rystede det. Tidligere har han fået en advarsel og en betinget fængselsstraf for den opførsel, som i straffeloven kaldes betleri.

Det er første gang, at landsretten tager stilling til en sag om tiggeri, efter at Menneskerettighedsdomstolen i januar afsagde dom i sagen mod en tigger i Genève i Schweiz. En ung rumænsk kvindes rettigheder blev krænket, da hun fik bøde og derefter frihedsstraf, blev det slået fast. Men de to personers forhold er ikke ens, lyder det blandt andet i landsrettens begrundelse for at dømme.

I Genève kom den 20-årige kvinde fra en fattig familie. Hun var alene og uden andre muligheder for at forsørge sig. På sig havde hun cirka 17 schweizerfranc, da hun blev taget.

Den 64-årige mand i København var derimod sammen med sin søn, har et hus i hjemlandet og lever i øvrigt af at samle flasker og sælge blade.

»Navnlig på baggrund af de faktiske oplysninger finder vi ikke, at han ikke har haft andre handlemuligheder end at tigge under sit ophold i Danmark«, siger retsformand Morten Christensen om afgørelsen.

Desuden har det betydning, at den 64-årige var i besiddelse af, hvad der svarer til næsten 1.000 kroner, da han blev anholdt. Retsformanden siger i øvrigt, at landsretten ikke har fundet behov for at tage stilling til, om den kritiserede danske lov om betleri er i strid med to artikler i menneskerettighedskonventionen.

At tigge på gågader, ved supermarkeder og i den offentlige transport giver som udgangspunkt 14 dages fængsel. Den 64-åriges forsvarer, advokat Asser Gregersen, havde bedt om frifindelse. Han mener, at de to sager ligner hinanden meget.

»Det at række hånden eller en kop frem er et nødråb. Det er den ultimative mulighed for at bede om hjælp. Det er en adfærd, alle forstår, og modtagerne er frie med hensyn til at handle«, sagde han blandt andet, da han argumenterede for sin klients ret til at ytre sig.

Advokaten har også påpeget forskelle på, hvordan tiggere vurderes i forskellige lande.

»I Europa er der et stort rum for forskellige løsninger på problemstillingen«, konstaterer retsformanden.

