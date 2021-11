Politi aflyttede celle - nu tilstår 19-årig drab

Automatisk oplæsning

Efter at have påstået, at et tæskehold udsendt af en rockerbagmand stod bag drabet på 20-årige Nicoline Plintic i Køge i juli i fjor, har en 19-årig mand fredag i Retten i Roskilde valgt at tilstå.

Tilståelsen er kommet, efter at anklager Kirsten Jensen har fortalt, at anklagemyndigheden har modtaget nye beviser i sagen.

Beviserne er en aflytning af en fængselscelle, som Københavns Politi har foretaget. På aflytningen - som ikke er blevet afspillet i retten - skulle man høre den 19-årige i samtale med en medfange, i forbindelse med at den 19-årige var på besøg i den aflyttede celle.

»I den forbindelse skal jeg meddele, at min klient godt vil erkende sig skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet«, lyder det fra forsvarsadvokat Anders Riisager.

ritzau