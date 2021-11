Efter at have påstået, at et tæskehold udsendt af en rockerbagmand stod bag drabet på 20-årige Nicoline Plintic i Køge i juli i fjor, har en 19-årig mand fredag i Retten Roskilde valgt at tilstå.

Og ikke alene erkender han at være morder. Han siger også, at han handlede på ordre fra en anden mand, der også er tiltalt i sagen. Den anden mand nægter sig fortsat skyldig.

ritzau