Vandflyver politianmeldt for at afgive urigtige oplysninger

Trafikstyrelsen har politianmeldt Nordic Seaplanes, der flyver vandfly mellem Aarhus og København.

Det fremgår af Trafikstyrelsens hjemmeside.

Baggrunden er, at flyveselskabet ifølge Trafikstyrelsen har afgivet urigtige oplysninger til styrelsen i forbindelse med det løbende tilsyn.

Det er anonyme oplysninger, der har fået Trafikstyrelsen til at anmelde selskabet til Østjyllands Politi.

27. maj og 5. september modtog styrelsen anonyme henvendelser om, at Nordic Seaplanes skulle have undladt at efterleve visse foranstaltninger om sikkerhed.

I den forbindelse blev der ifølge Trafikstyrelsen anført urigtige oplysninger i selskabets logbøger.

Trafikstyrelsen har efterfølgende rejst en påbudssag over for selskabet.

Påbudssagen udgør ikke i sig selv en forhindring for, at virksomheden kan fortsætte sin drift, hedder det.

Trafikstyrelsen har bedt Østjyllands Politi vurdere, om der kan være sket en overtrædelse af luftfartslovens paragraf 150 E, stykke 3.

Det er en paragraf, der handler om at luftfartsselskaber har oplysningspligt over for tilsynsmyndigheden.

Trafikstyrelsen har også bedt politiet undersøge, om de - ifølge styrelsen - urigtige oplysninger, der er afgivet, også er en overtrædelse af straffeloven.

Direktør i selskabet Lasse Rungholm oplyser til Jyllands-Posten, at han ikke kan kommentere sagen i detaljer.

Men han afviser, at anmeldelsen har noget med flyvesikkerhed eller kontrol af fly at gøre.

Det er ikke første gang, at vandflyselskabet er i clinch med Trafikstyrelsen.

Styrelsen trak i juni i år driftstilladelsen og den tekniske godkendelse af flyvepladsen i Aarhus Havn tilbage.

Årsagen var, at selskabet tidligere på året uden at søge om tilladelse til det har flyttet flydebroen 100 meter i samme bassin.

Nordic Seaplanes var uenig i styrelsens afgørelse og gjorde gældende, at flydebroen ligger i samme havnebassin, der allerede er godkendt.

ritzau