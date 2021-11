Hans Davidsen-Nielsen: Frøken Nitro møder fru Glycerin – har Statsministeriets sprængfarlige duo hørt om tvivlens nådegave?

Første gang, jeg for alvor hørte om fænomenet Barbara Bertelsen, var under retssagen i 2019 mod tidligere PET-chef Jakob Scharf. Som daværende departementschef i Justitsministeriet var hun en drivende kraft, da Scharf blev tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i bogen ’Syv år for PET’ – en sag, anklagemyndigheden endte med at tabe.

Adskillige stemmer på Slotsholmen kunne berette om den intense embedskvinde, der havde gennemført en mindre kulturrevolution og ikke gik af vejen for at kaste en rigsadvokat og ekskolleger over bord. Det var historien om en ung karrierejurist, der knoklede nat og dag og ofrede alt for at nå toppen ad omveje.