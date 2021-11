Trafikken ramt: Person er død efter påkørsel på Nørreport Station

En person er mandag eftermiddag afgået ved døden ved en påkørsel på Nørreport Station i København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Thomas Hjermind.

»En person er afgået ved døden«, siger vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 14.30 og arbejder fortsat på stedet, fortæller vagtchefen cirka 40 minutter senere. Politiet afhører blandt andre vidner på stedet.

De pårørende er endnu ikke underrettet.

Det er for tidligt at sige noget om årsagen til, at personen blev ramt af et tog, fortæller vagtchefen. Han kan heller ikke give nogen tidshorisont for, hvor længe de skal arbejde på stedet.

Personpåkørslen betyder ændringer på alle S-togslinjer undtagen linje F.

»Mellem København H og Østerport anbefaler vi at benytte regionaltog, InterCity-tog, Movia-busser eller metroen«, skriver DSB på Twitter.

ritzau