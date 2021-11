Offer erklæret hjernedød: Tre unge mænd fængslet efter knivstikkeri

Tre mænd er i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet for drabsforsøg, efter at to mænd søndag blev stukket ned med kniv i Taastrup.

Det oplyser specialanklager Morten Frederiksen.

De tre mænd på 18, 21 og 22 år nægter sig skyldige.

Knivstikkeriet skete søndag mellem klokken 16.00 og 16.30 i området omkring Cederlunden.

To mænd blev efterfølgende kørt på hospitalet med udrykning.

Den ene, en 19-årig mand, er erklæret hjernedød, kom det frem ved grundlovsforhørets start. Det betyder, at sigtelsen for nogle af de sigtede formentlig vil blive ændret fra drabsforsøg til drab.

Den anden var den 21-årige, som blev fremstillet i grundlovsforhør. På grund af hans skader, var han dog ikke til stede ved retsmødet.

Politiet har ikke ønsket at kommentere noget om baggrunden eller motivet for knivopgøret. Årsagen er hensyn til den igangværende efterforskning.

Grundlovsforhøret blev da også holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, og fordi politiet mener, at der er flere gerningsmænd på fri fod.

Men inden dørene blev lukket, kunne anklageren altså fortælle, at det ene offer er erklæret hjernedød.

Ved den information gik der et gisp gennem flere folk på tilhørerpladserne. Nogle af dem var i familie med en af de anholdte unge mænd, skriver Ekstra Bladet, som var til stede i retten.

Alle tre sigtede blev varetægtsfængslet. De to, der var til stede i retten, blev fængslet i foreløbig fire uger. Når den 21-årige, som ikke var til stede, er frisk nok, skal han stilles for en dommer, hvor han får mulighed for at udtale sig.

De sigtede nægter sig skyldige, men de kærede ikke fængslingen til landsretten.

ritzau