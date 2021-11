Bagagerum var proppet med våben: 21-årig mand fængslet for maskinpistoler og lyddæmpere

Automatisk oplæsning

En 21-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet for at have været i besiddelse af våben, der ifølge politiets teori skulle bruges i bandemiljøet.

Det oplyser Københavns Politi efter et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Manden er fængslet for to forhold om våben.

Det var på baggrund af et tip, at specialgruppen Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der hører under Københavns Politi, mandag aften standsede en bil med den 21-årige.

I bilen fandt betjente en skarpladt pistol, og på en adresse i Ballerup blev der fundet to maskinpistoler, otte pistoler, lyddæmpere og ammunition.

Det er således både våbenforholdet i bilen og på adressen i Ballerup, at manden er fængslet for.

Den 21-årige skal indtil videre sidde bag tremmer frem til den 10. december.

Københavns Politi oplyser, at manden ikke har kæret afgørelsen til landsretten.

Han nægter sig skyldig i sigtelsen.

Politiet holder generelt kortene tæt til kroppen i sagen. Det sker af hensyn til efterforskningen, lyder forklaringen.

Det er derfor heller ikke blevet meldt ud, om politiet er på sporet af andre personer i sagen om de mange våben.

ritzau