19-årig rapper er død efter knivstikkeri i Taastrup

Den 19-årige mand, der blev erklæret hjernedød efter et knivstikkeri i Taastrup søndag, er afgået ved døden. Københavns Vestegns Politi oplyser til Ritzau, at politiet onsdag formiddag har fået besked fra hospitalet om, at manden er erklæret død.

Meldingen om 19-årige Milan Rahims død var ventet. Mandag kom det i et grundlovsforhør frem, at teenageren, der var rapper, blev erklæret hjernedød efter angrebet.

Knivstikkeriet fandt sted søndag mellem klokken 16.00 og 16.30 i området omkring Cederlunden i Taastrup. To mænd blev efterfølgende kørt på hospitalet med udrykning.

Den 19-årige Milan Rahim lavede musik under kunstnernavnet Milan og har udgivet flere sange. På musiktjenesten Spotify er hans musik ifølge B.T. blevet afspillet over en halv million gange.

Tre anholdte nægter sig skyldige

I kølvandet på knivstikkeriet blev tre personer anholdt. En af dem var en af de to knivramte ved opgøret. Han blev derfor fremstillet in absentia mandag, da han fortsat var indlagt med sine skader.

Det betyder, at han ikke selv var til stede ved retsmødet. Hans tilstand er dog forbedret så meget, at han blev stillet fysisk for en dommer onsdag formiddag, oplyser Københavns Vestegns Politi. De tre personer på henholdsvis 18, 21 og 22 år blev alle sigtet for drabsforsøg. For den 21-årige, som selv blev ramt af knivstik, og den 22-årige kan sigtelsen dog blive ændret til drab på Milan Rahim.

Det varslede anklageren allerede ved grundlovsforhøret mandag, men det er onsdag formiddag endnu ikke bekræftet, at der er sket udvidelse af sigtelsen. Den tredje mand er sigtet for at have stukket den 21-årige med kniv.

Alle de anholdte nægtede sig skyldige. De to, der var til stede i retten mandag, blev fængslet i foreløbig knap fire uger. Den 21-årige blev onsdag varetægtsfængslet frem til 10. december ligesom de to andre.

