Polak kørte med en promille på 3,04. Nu har Højesteret smidt ham ud af Danmark

I en hvid kassebil kørte en polsk mand så usikkert, at det fik en bilist til at slå alarm til politiet. Det skete 25. november 2019 klokken 17.01, og lige knap to år senere er der blevet sat punktum i sagen ved landets øverste domstol.

Højesteret har onsdag slået fast, at den polske mands adfærd var så alvorlig, at han kan straffes med udvisning af Danmark. Også selv om manden ifølge sin egen forklaring ikke har et generelt alkoholmisbrug, og at det var første gang, at han var blevet snuppet for spritkørsel. Det fremgår af dommen fra Højesteret. Her er manden blevet idømt en betinget fængselsstraf på 20 dage og en tillægsbøde, ligesom er han blevet frakendt førerretten i tre år og udvist af Danmark med et indrejseforbud i fire år. Samme dom var Vestre Landsret nået frem til tidligere i år, mens Retten i Randers lod ham slippe for at blive sendt ud af landet.

Da betjente stoppede den hvide varebil i november 2019 blev polakkens promille målt til 3,04. I Danmark må man højst have en promille på 0,5, hvis man sætter sig bag rattet i en bil.

Betjenten, der standsede den nu 33-årige polske mand, har forklaret, at chaufføren virkede rolig, men »med snøvlende tale og usikre bevægelser«.

Fik arbejde i Danmark i 2016

En EU-borger kan kun udvises, hvis vedkommende kan siges at udgøre en alvorlig trussel mod grundlæggende samfundsinteresser, og det mente Højesteret altså gjorde sig gældende i denne sag.

»Højesteret finder, at tiltaltes spirituskørsel ikke kan anses for spontan eller tilfældighedspræget kriminalitet«, lyder det i Højesteret-dommernes begrundelse.

»Herefter tiltræder Højesteret, at hans adfærd under de anførte omstændigheder udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse, og at udvisning kan begrundes i hensynet til den offentlige orden og sikkerhed«.

Den 33-årige mand fik arbejde i Danmark i juni 2016. Han registrerede en dansk bopælsadresse i november 2018.

For få måneder siden blev en rumænsk mand udvist af Højesteret, fordi han deltog i et forsøg på at begå indbrud i en tøjbutik i Varde. Forinden havde han boet og arbejdet i Danmark i flere år som blandt andet driftsbestyrer på en gård.

