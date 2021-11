Stævning: I Sverige hives Arla i retten af forbrugernævn. I Danmark ankes blåstempling af »udokumenteret« kampagne

Arlas stort anlagte klimakampagne, hvor mælk, smør og yoghurt markedsføres som ’CO 2 -neutralt – kompenseret med klimakreditter’, vækker bekymring på begge sider af Øresund.

I Sverige har pendanten til Forbrugerombudsmanden i forrige uge stævnet Arla for at vildlede forbrugerne. Ifølge Konsumentombudsmanden, som nu vil hive Arla i retten, fordi den danske mejerigigant påstår, at den sælger mælk med et ’netto nul klimaaftryk’.