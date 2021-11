DF'er får opfordringer om at gå efter formandsposten, men stiller ikke op

Det har ikke været lutter nedtur for DF i hele landet. I Guldborgsund Kommune fik partiets spidskandidat René Christensen i spidsen et godt valg i tirsdags med hele 19 procent af stemmerne, og det har fået lokalformænd til at opfordre ham til at stille op som ny formand for partiet, som han også sidder i Folketinget for.

»Det er rigtigt, der er nogle, der har kontaktet mig. Det bliver man da sådan lidt småstolt af, hvis der er nogle, der synes, man kan det«, indleder han.