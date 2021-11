Forhandlinger er stadig i gang: Seks partier i Odsherred vil have den gamle borgmester ud

Et muligt nyt flertal i Odsherred Kommune i det nordvestlige Sjælland, spændende fra Radikale til Nye Borgerlige, gør i dag et nyt forsøg på at nå til enighed om en aftale, som vil betyde farvel til borgmester Thomas Adelskov (S), som har været kommunens borgmester siden 2010. Partierne skiltes ved 22-tiden onsdag, fordi forhandlingerne var stødt på »en knast«.

»Vi stoppede i går, fordi vi mødte en knast, som nogle partier havde svært ved at sluge. Det var ikke os«, siger Dansk Folkepartis Julie Jacobsen. DF fik et godt valg i Odsherred og bevarede sine to mandater i kommunalbestyrelsen.