Enhedslistens chefstrateg: Hvis SF og R vil holde ord over for vælgerne, er der formentlig en mulighed for at få stoppet det byggeri

I er blevet størst flere steder, men det kan I jo ikke bruge til meget, når I ikke har fået borgmesterkæderne?

»Vi ville selvfølgelig gerne have haft borgmesterkæden om halsen både i København og på Frederiksberg, hvis det havde været muligt. Men det er ikke nok at blive det største parti, det kræver også, at man har opbakning fra et flertal. I København havde Line et håb om, at det ville være muligt, specielt da der viste sig at være et grønt flertal, men R var ikke tilbøjelig til at bruge det flertal og pege på hende som overborgmester. På Frederiksberg har det aldrig været på bordet, for det har været meget tydeligt fra starten, at der ikke ville være opbakning, så vi har slet ikke stillet med en borgmesterkandidat«.