Organisationer kalder regerings forslag om overvågning ulovligt

En række organisationer vurderer, at regeringens lovforslag om registrering af befolkningens teledata er i strid med EU-retten. Regeringen ønsker at lave om på de nuværende regler, som flere gange er blevet dømt ulovlige af EU-Domstolen. Alligevel er skiftende regeringer i årevis fortsat med en ulovlig praksis, hvor data om borgernes mobiltelefoner registreres og gemmes.

Det skal der nu ændres på, men blandt andet Institut for Menneskerettigheder, Danske Advokater, IT-Politisk Forening, Amnesty, Dansk Erhverv og IT-Branchen vurderer eller frygter, at lovforslaget vil være ulovligt. Det fremgår af høringssvar til lovforslaget, som torsdag er offentliggjort.

»Lovudkastet skal efter instituttets opfattelse ændres på flere områder for at være i overensstemmelse med EU-retten«, skriver Institut for Menneskerettigheder for eksempel.

Ingeniørforeningen Ida mener, at det er »alt for vidtrækkende«.

»Det er stadig underligt, at nogen vil overvåge den danske befolkning og tror, det hjælper os. Jeg er glad for, at det ikke er Rusland eller Hviderusland vi bor i, men jeg er bange for, at vi kommer i nærheden af Kina«, siger it-sikkerhedsekspert i Ingeniørforeningen, IDA, Jørn Guldberg.

Regeringen lægger op til en målrettet geografisk registrering, også kendt som logning, og den kan blive omfattende. Teleselskaberne vil således blive pålagt at registrere data fra områder, som svarer til op mod en femtedel af Danmarks samlede landareal. Det svarer til et areal, der er større end Sjælland og kan omfatte flere millioner borgere. Lovforslaget fremsættes i Folketinget på tirsdag og står til at træde i kraft fra nytår.

Strafferammen er på tre års fængsel eller mere. Det omfatter alt fra simpel vold til drab og terror. Registreringen af de enkelte områder besluttes for et år ad gangen. Retspolitisk Forening finder det »uacceptabelt«, at næsten alle borgere mistænkeliggøres og overvåges.

Rådet for Digital Sikkerhed bemærker, at der allerede opsamles store mængder data om borgere, som ikke er i politiets søgelys. Det gælder automatisk registrering af nummerpladser, adgang til privates overvågningsoptagelser og adgang til dna-oplysninger hos Nationalt Genom Center. Ifølge Datatilsynet, der er uafhængigt, vil forslaget fortsat indebære behandling af store mængder personoplysninger.

