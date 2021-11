I weekenden sprækker skydynen, der har ligget tungt over landet

Danskerne trasker sig igennem efteråret, og mens det endnu ikke er tid til sne, betyder det ikke, at kulden ikke for alvor kan melde sig.

Det siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Wagner tidligt fredag morgen.

Fredagen åbner weekendens vejr med en skyet, regnfuld og blæsende dag, siger hun.

»Vi er jo vågnet op til en meget blæsende fredag med en jævn til hård vind fra vest - og stedvis op til kuling i de nordøstlige egne«, siger hun.

Der har i den seneste tid ligget en skydyne over Danmark, som har holdt vejret gråt og kedeligt, men til gengæld også temperaturerne tocifrede.

Men skydynen kommer til at sprække visse steder over landet i weekenden, og det kan blive til lidt tiltrængt sol til dem, der er trætte af det grå vejr.

»Det vil være stedvis - det er nok mest over de vestlige og nordlige egne, der vil være sol i dag (fredag, red.). Men hvis der kommer en lille sprække, så skal vi jo bare glæde os over det«, siger hun.

Men sprækkerne i skydynen betyder også, at det kolde vejr når danskerne.

En koldfront bevæger sig nemlig ned over Danmark fra nordvest. Det er den, der gør, at skydækket krakelerer en smule.

Og uden skyernes beskyttelse kan det især søndag blive koldt.

Mette Wagner råder også danskerne til at overveje at sætte vækkeuret til fem minutter tidligere, når de går i seng søndag aften.

Det er nemlig ikke umuligt, at man mandag morgen må stå op i god nok tid til at skrabe frosten af bilruden eller hælde lidt varmt vand over cykellåsen. Her kan der nemlig blive mellem fire og minus fire grader.

»Det bliver klart om natten til mandag, så det vil sige, at temperaturen falder meget drastisk, siger Mette Wagner, der også opfordrer til at være opmærksom på glatte veje.«

ritzau