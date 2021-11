De er gode mod sygdom, men: Efter 7 måneder virker vaccinerne ikke længere mod at blive smittet

Det var måske et tegn, da mindst 40 forfattere smittede hinanden i starten af november på Bogforum i København. De fleste af forfatterne – måske alle – var nemlig vaccineret, og det fik mange af os til at stille spørgsmålet: Hvor godt er jeg egentlig beskyttet mod at blive smittet?

Nu giver en rapport fra Staten Serum Institut (SSI) lidt af svaret: Hvad angår at blive smittet, daler vaccinen fra Pfizer dramatisk i effektivitet over tid, og beskyttelsen mod smitte er stort set væk for de 65+-årige, der var de første, der fik vaccinen.