27-årig er død flere dage efter knivstikkeri

Et knivstikkeri i Aalborg for en uge siden har kostet en mand livet.

En 27-årig er død af sine skader torsdag, oplyser Nordjyllands Politi i pressemeddelelse.

Manden blev stukket i brystet i den centrale del af Aalborg natten til fredag den 12. november. Det skete nær Jomfru Anes Gård omkring klokken 04.25.

Efter knivstikkeriet blev han fragtet til sygehuset, men hans liv stod altså ikke til at redde. Seks dage efter afgik han ved døden.

Politikommissær Lene Mikel Madsen er leder af sagens efterforskning. Hun understreger fredag, at politiet er meget interesseret i at høre fra vidner, der kan kaste lys over episoden. Især ét vidne har politiets interesse.

»Vi søger særligt efter et vidne, som vi ved fra vores efterforskning af sagen kan have set knivstikkeriet udspille sig ved indgangen til Jomfru Anes Gård – lige ved Q-park palads, der ligger Ved Stranden«, udtaler Lene Mikel Madsen.

Hun siger videre i pressemeddelelsen, at personen anses for at være vidne og ikke mistænkt i sagen.

»Vi ved, at vidnet – en yngre mand – tilfældigt har befundet sig på stedet, og vi er derfor meget interesserede i at komme i kontakt med ham, idet han kan have gjort sig nogle observationer, som er særligt vigtige i vores videre efterforskningsarbejde«.

Kendte hinanden

Den yngre mand beskrives som lys i huden med mørkt, kort hår. Han var iført en mørkeblå trøje eller tynd jakke med en hvid trøje under. Bukserne var sorte, mens han havde lyse sportssko med lyse snørebånd på fødderne.

Motivet for knivdrabet ligger endnu ikke helt fast. Lene Mikel Madsen fortæller dog, at der ikke er tale om et banderelateret drab eller et tilfældigt overfald.

»Vi kan om årsagen kun sige, at vores arbejde indtil nu har påvist, at der er en relation mellem personerne, og at der er tale om en forudgående uoverensstemmelse«, siger hun.

To 22-årige mænd er blevet varetægtsfængslet for drabsforsøg i forbindelse med sagen. De er indtil videre fængslet frem til 9. december. Sigtelsen mod dem er torsdag blevet udvidet til manddrab, oplyser Nordjyllands Politi.

En tredje mand på 20 år blev også anholdt, men er siden løsladt igen.

Foruden afhøringer af vidner skal politiet også igennem tekniske undersøgelser og have endelige svar fra retsmedicinerne.

ritzau