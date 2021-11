For 70 år siden mistede hun sin familie og sit sprog: »Det gjorde ondt. Den der følelse af ikke at høre til«

De seks overlevende eksperimentbørn fra Grønland har indgivet en stævning til Statsministeriet. De vil have erstatning for at havde mistet forbindelse til deres sprog, kultur og familie. Og sætte punktum for en rejse, der har varet 70 år. Det begyndte på et skib.