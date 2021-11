Martin Henriksen: »Jeg synes, at det er en forkert melding«

Det er en dårlig idé at udskyde et ekstraordinært årsmøde i Dansk Folkeparti, mener medlem af hovedbestyrelsen Martin Henriksen.

Partikollegaen Peter Kofod (DF) har fredag sagt, at mødet bør udskydes, så medlemmerne får klarhed over retssagen mod Morten Messerschmidt og rigsretssagen mod Inger Støjberg, før partiet vælger formand.

»Jeg synes, at det er en forkert melding«, siger Martin Henriksen, som tirsdag blev valgt til byrådet i Stevns Kommune.

»Jeg synes ikke, at man skal udskyde«.

DF skal vælge ny formand, efter at Kristian Thulesen Dahl i denne uge meddelte, at han vil træde tilbage efter ni år på posten.

Den udløsende årsag til beslutningen var kommunalvalget, hvor DF blev mere end halveret.

Men Henriksen savner handlekraft i partiet. Den er gal med ledelsen.

»Den (meldingen fra Kofod, red.) er symptomatisk for den måde, som partiet er blevet ledet igennem flere år. Vi har haft en ledelsesstil, hvor man altid har fundet en undskyldning for at udskyde beslutninger i stedet for at træffe beslutninger«, siger Henriksen.

Martin Henriksen, som er tidligere udlændingeordfører og EU-parlamentariker, blev 1. november fyret fra et job som konsulent i Dansk Folkeparti.

Han blev upopulær blandt flere i ledelsen for en tale, som han holdt på partiets årsmøde i september. Heri angreb han ledelsen i partiet for at være blevet for pæne og strømlinede i udlændingedebatten.

ritzau