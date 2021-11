»Vi har set alt for mange eksempler på ledende embedsmænd, der er blevet kastet under bussen«

Det stigende fokus på embedsfolks sms’er samt skriftlig og mundtlig rådgivning i kontroversielle politiske forløb kan få alvorlig betydning for centraladministrationens muligheder for at kunne rekruttere de dygtigste folk til ministerier og styrelser. Sådan lyder advarslen fra tidligere topembedsfolk med henvisning til de mange kommissionsundersøgelser og udredninger, der har fyldt den politiske og offentlige dagsorden i de senere år.

Tidligere Politiken-chefredaktør Bo Lidegaard, der i fem år var udenrigspolitisk rådgiver i Statsministeriet, er overbevist om, at jobbet som topembedsmand i dag bliver betragtet som et mere risikabelt sted at være ansat end førhen.