KL opfordrer til at kræve coronapas af plejehjemsansatte

Kommunernes Landsforening (KL) opfordrer nu landets kommuner til at kræve coronapas for medarbejdere på plejehjem og botilbud. Det skriver KL på Twitter.

Desuden opfordrer KL kommunerne til at overveje coronapas på en række områder med borgerkontakt.

På et myndighedspressemøde fredag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at regeringen vil indføre krav om coronapas på de statslige arbejdspladser, hvis loven om coronapas bliver gennemført.

I sidste uge lavede regeringen en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der skal give arbejdsgivere mulighed for at kræve coronapas på arbejdspladser. Den blev fremsat som et lovforslag torsdag.

Formand for KL Jacob Bundsgaard (S) sagde i sidste uge, da trepartsaftalen var blevet fremlagt, at kommunerne selv måtte vurdere, om de ville kræve coronapas af deres ansatte.

»Det er en lokal beslutning. Vi hilser med tilfredshed, at man har fået muligheden for det, og jeg er helt sikker på, at man ude i den enkelte kommune godt kan vurdere det«, sagde han på det tidspunkt.

Han sagde også, at coronapasset er et godt værktøj i forhold til at bremse smitte. Der er stor opbakning til, at arbejdsgivere skal kunne kræve, at deres ansatte viser coronapas i befolkningen.

Det viser en rundspørge, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau. Den er baseret på interview med 1010 repræsentativt udvalgte personer over 18 år i den seneste uge.

Knap 80 procent er meget enige eller enige i, at arbejdsgivere skal kunne pålægge ansatte at lade sig coronateste. Knap 9 procent er uenige eller meget uenige, mens 10,5 procent hverken er enige eller uenige.

Man har et coronapas 14 dage efter første vaccination og når man er færdigvaccineret, hvis man har en PCR-test, der ikke er mere end 92 timer gammel, en lyntest der ikke er mere end 76 timer gammel eller er tidligere smittet med coronavirus inden for de seneste seks måneder.





ritzau