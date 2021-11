Spækhugger i dansk farvand blev dømt færdig. Men nu viser den pludselig livstegn

Flere medier kunne torsdag berette, hvordan en fem meter lang spækhugger lå og gyngede i Kattegats bølger. Den sort-hvide hval blev observeret omkring en kilometer ud for Haslevgaarde Strand nær den østjyske by Øster Hurup, og der har den egentlig ligget brak de seneste 48 timer. Fredag aften skrev Nordjyske, at Naturstyrelsen ikke havde intentioner om at hjælpe den unge han, da den sandsynligvis havde lagt sig for at dø eller komme sig.

Men nu har Naturstyrelsen Kronjylland en opdatering. De holder løbende øje med, hvordan spækhuggeren opfører og bevæger sig, og lokalafdelingens Vildtkonsulent, Sandor Hestbæk Markus, har lørdag morgen modtaget besked om, at den sjældne gæst pludselig har fået fart i finnerne.