Regeringen vil hæve budgettet til skattekontrol

Regeringen vil øge Skatteministeriets årlige budget med 350 millioner kroner i 2022 som led i regeringens reform af skattekontrollen. Sådan lyder regeringens udspil for den tredje af i alt fire etaper, der har til formål at skærpe skattekontrollen og øge tilliden til det danske skattevæsen.

»Desværre har tilliden til vores skattevæsen lidt et knæk efter en årrække med dårlige sager. Tilliden til skattevæsenet skal derfor genoprettes, og det prioriterer regeringen højt. Meget højt«, lyder det fra skatteminister Morten Bødskov (S).

Tilbage i april 2020 indgik regeringen og Folketinget aftalen om den første etape, der indebar ansættelsen af 250 nye medarbejdere samt oprettelsen af to nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund. Planen er, at der for hver etape ansættes 250 nye medarbejdere, således at regeringen ved udgangen af 2023 samlet vil stå med 1.000 nye ansatte.

I forbindelse med tredje etape tager regeringen desuden initiativ til oprettelsen af to nye skattecentre i Slagelse og Ringe. For hvert år indledes der en ny etape.

Fokus på grov økonomisk kriminalitet

Ifølge skatteminister Morten Bødskov kommer tredje etape i særdeleshed til at fokusere på den grovere skatteøkonomiske kriminalitet. Det drejer sig blandt andet om økonomisk hvidvask, bekæmpelsen af stråmandsvirksomheder samt skatte- og momssvindel.

I 2022 skal 100 personer ansættes til bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet. 70 skal ansættes til at styrke kontrollen med moms og afgifter. Derudover ansættes 80 til at skærpe tidligere kontrol og styrke opkrævningen af skatter.

Og det er en nødvendighed, hvis skattevæsenet skal kunne følge med et i stigende grad kompliceret verdensbillede præget af økonomisk kriminalitet, vurderer Morten Bødskov.

»Danmark er udfordret, fordi vi er et lille land med en meget åben økonomi. Den skatteøkonomiske kriminalitet bliver stadig mere organiseret med mere komplekse netværker«, udtaler skatteministeren.

Af samme grund ser regeringen gerne en modernisering af skattevæsnet. Det drejer sig ikke blot om databaserede værktøjer, men også ændringer i lovgivningen samt skærpelse af sanktioner, lyder det i udspillet. Desuden vil regeringen tillægge et øget fokus på deling af data mellem myndigheder, så skattekontrollen hurtigere kan sætte ind over for sager om økonomisk kriminalitet. Indsatsen er blandt andet møntet på samarbejdet mellem Skatteministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsministeriet.

ritzau