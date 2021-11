Politiker om erstatning til eksperimentbørn: »Det ville være uartigt, hvis vi skulle gennem en lang, principiel retssag«

Flere af Folketingets medlemmer bakker op om en eventuel erstatning til de grønlandske eksperimentbørn.

»Da statsministeren gav en undskyldning sidste år, vidste vi godt, at det åbnede op for et muligt erstatningskrav. Jeg synes, at en erstatning er helt på sin plads, og jeg håber, at regeringen vil gå med til at indgå et forlig. For det ville være uartigt, hvis vi skulle gennem en lang, principiel retssag omkring det her«, siger Christian Juhl, der er grønlandsordfører for Enhedslisten.