Regeringens ønske om flere almene boliger ser ud til at strande

Regeringens forslag om at give kommunerne mulighed for at stille krav om op til 33 procent almene boliger i nye boligområder mod 25 procent i dag er i vanskeligheder. Forslaget, som er en central del af et stort boligudspil fra oktober, vil kræve en ændring af planloven og dermed opbakning fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

De tre partier stod sammen med Socialdemokratiet bag et politisk forlig om en større ændring af planloven i 2016, og den revision af loven, der forhandles for øjeblikket, er derfor forbeholdt de fire partier.