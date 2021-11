Fagforeningsdirektør fratræder efter mistanke om fusk

Automatisk oplæsning

Direktør for fagforeningen Kommunikation og Sprog, John Stolberg, er fratrådt øjeblikkeligt grundet mistanke om, at han har misbrugt foreningens midler.

Det skriver foreningens formand, Per Lindegaard Hjorth, i en nyhed på foreningens hjemmeside.

»Det sker, efter at der er registreret uregelmæssigheder, hvor alt tyder på, at KS’ direktør har tilegnet sig midler, som han ikke har været berettiget til«.

»Vi har nu iværksat en revisionsundersøgelse, der skal afklare omfanget, men det er vigtigt at understrege, at KS’ daglige drift og medlemsydelser er upåvirket«, skriver Per Lindegaard Hjorth i nyheden.

Ifølge sin hjemmeside har Kommunikation og Sprog, der kalder sig KS, omkring 8000 medlemmer, der er ’professionelle kommunikatører’.

Kommunikation og Sprog er medlem af den noget større organisation Akademikerne, der har omkring 430.000 medlemmer og består af 28 forskellige fagforeninger.

Per Lindegaard Hjorth skriver, at Kommunikation og Sprog ikke har yderligere at sige.

»Jeg kan ikke kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt. Vi skal nu have et overblik, herefter vil vi tage stilling til, hvad der videre skal ske. Vi informerer selvfølgelig yderligere, så snart vi kan«, skriver han.

Ifølge sin profil på det sociale medie LinkedIn har John Stolberg været direktør for Kommunikation og Sprog siden juli 2010 og en del af organisationen siden 1995.

Nyheden om direktøren kommer lige midt i, at foreningen skal have ny forperson. I oktober meddelte Per Lindegaard Hjorth, at han efter 12 år på posten ville trække sig.

Han erstattes af Cathrine Holm-Nielsen, der starter til januar.

Kommunikation og Sprog startede som Handelshøjskolens Korrespondentsammenslutning men skiftede navn i 1979 til Erhvervssprogligt Forbund. Foreningen fik sit nuværende navn i 2004.

