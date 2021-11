Regeringen vil leje fængselspladser i udlandet

Hundredvis af kriminelle, der er dømt i Danmark, skal måske afsone deres straf i udlandet.

S-regeringen har under de igangværende forhandlinger om en ny flerårig aftale om Kriminalforsorgen foreslået at sætte et betragteligt beløb af til at leje 300 fængselspladser i et endnu ikke angivet land uden for Danmarks grænser.