Betjent tiltalt for at filme død mand: Det var bare humor

To betjente på 35 år og 36 år sidder mandag i Københavns Byret tiltalt for at have misbrugt deres stillinger som politibetjente, da de blandt andet filmede en død mand.

En af betjentene poserede grinende foran den afdøde mands hoved.

»Vi er ude for så mange oplevelser, og det er min måde at håndtere pres på. Det gør jeg med humor«, forklarer den 36-årige betjent, som filmede episoden, i retten.

Han virker meget irriteret over, at specialanklager Jette Malberg gentagne gange siger, at hun ikke kan høre ham tydeligt.

Det var i februar sidste år, at hændelsen fandt sted på Kretavej. Det var via det sociale medie Snapchat, at den 36-årige filmede sin grinende kollega.

Den 35-årige betjent, som gik ned til tilhørspladserne og hilste på et par af de fremmødte, da han var ankommet, fortæller, at han ikke vidste, at kollegaen filmede.

Ifølge anklageren dyppede den 35-årige betjent fingeren ned i en tallerken, hvor der angiveligt var rester af euforiserende stoffer. Han tog derefter fingeren op til tungen og konstaterede, at der var tale om kokain.

Det var de to tiltalte betjentes kolleger, der anmeldte sagen til deres overordnede, men kollegernes beskrivelse af forløbet er ikke sand, fortæller de tiltalte.

»De lyver«, siger den 36-årige.

Ifølge den 35-årige er kollegernes beskrivelse ’som taget ud af en film’, og han bestrider, at han skulle have smagt på noget eller nærmet sig den tallerken, hvor de formodede stoffer var placeret.

Den døde mands nøgne krop, herunder kønsdelene, blev også filmet, mens hånende bemærkninger ifølge anklageren blev fremsat.

Den 36-årige betjent understreger, at optagelsen ikke er hånende mod nogen.

»Det er vigtigt for mig at fortælle, at intet var hånende, og videoen er aldrig blevet vist til nogen. Jeg har den største respekt for den afdøde«, siger den 36-årige betjent.

Han er også tiltalt for i to andre tilfælde at have filmet personer, som har været frihedsberøvet.

Den 35-årige nægter sig skyldig i anklagerne, mens den 36-årige erkender de faktuelle begivenheder, men nægter, at straffelovens paragraf 155 er blevet overtrådt.

Den 36-årige er desuden tiltalt for registermisbrug. I to omgange har han uden tjenstlig anledning søgt efter personer i politiets register og videresendt fortrolige oplysninger, herunder billeder. I øvrigt er han under mistanke i en anden sag om rufferi, er det kommet frem.

Han erkender videregivelse af fortrolige oplysninger.

Betjentene er suspenderet og overført til ’anden tjeneste’.

Der ventes at falde dom i sagen 2. december.

ritzau