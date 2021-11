Direktør på krisecenter er anmeldt til politiet for svindel

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Socialtilsyn Øst har indgivet politianmeldelse mod Ravnstrup Krisecenter på Sydsjælland, skriver BT mandag.

Anmeldelsen gælder direktøren og bestyrelsen. Mistanken drejer sig om misbrug af offentlige midler.

»Det kan se ud, som om der er urent trav, og at direktøren og bestyrelsen har handlet for egen økonomisk vinding«, siger tilsynschef Trine Stokholm til BT.

Krisecentret gik konkurs i oktober. Og anmeldelsen til politiet drejer sig blandt andet om manøvrer, som angiveligt uretmæssigt kan have sikret direktøren 1,2 millioner kroner i forbindelse med nedlukningen.

Direktør Tanya Stougaard Kähler og bestyrelsesformand Flemming Rylander, der i øvrigt er hendes stedfar, underskrev ifølge BT en ansættelseskontrakt, som skulle give hende ret til 12 måneders betalt løn og en fratrædelsesgodtgørelse svarende til seks måneders løn, hvilket løber op i 1,2 millioner kroner.

Dateringen siger 1. maj, men BT oplyser at være i besiddelse af skriftlig dokumentation for, at kontrakten blev underskrevet i oktober - efter at centret var meldt konkurs og lukket ned.

Desuden er der mistanke om, at en række indkøb har været af privat karakter.

Advokat Martin Leth erklærer sig i en udtalelse overrasket over politianmeldelsen.

»Jeg kan dog generelt sige, at mine klienter afviser, at der skulle være foretaget dispositioner, som ikke har naturlig sammenhæng med driften«, skriver advokaten.

Antallet af krisecentre er øget markant i løbet af få år. I 2017 var der 47 centre, og nu er der 80, skrev Weekendavisen i oktober.

Markedet tiltrækker mange forskellige slags aktører. En bodybuilder, som ejer en skønhedsklinik i Nakskov, er blevet direktør i et krisecenter. Andre centre er åbnet af en kogebogsforfatter og af en ejendomsspekulant.

Weekendavisen berettede i øvrigt om et andet krisecenter, som er under efterforskning hos politiet.

Nogle kritikere mener, at visse centre drives af personer, som ikke er kvalificeret til at arbejde med voldsramte kvinder, skrev Weekendavisen.

ritzau