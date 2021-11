En kvinde og to mænd er sigtet for drabsforsøg i Nakskov

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det var forsøg på manddrab, da en 40-årig mand mandag eftermiddag blev forsøgt kvalt med en snor på en adresse i Nakskov. Det mener politi og anklagemyndighed ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Derfor bliver tre personer tirsdag stillet for en dommer ved et grundlovsforhør sigtet for drabsforsøg, oplyser vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson og mødende anklager Anne Marie Fink.

De tre personer er en 48-årig kvinde og to mænd på 39 år og 59 år. Ifølge politiets døgnrapport er personkredsen en del af misbrugsmiljøet i Nakskov. Det er dog ikke oplyst, hvad der skulle være gået forud for episoden, eller hvad motivet har været.

»Vi har anholdt tre personer, efter at vi fik en anmeldelse mandag eftermiddag. Det er den, vi reagerer på, men ellers kan vi ikke sige mere af hensyn til efterforskningen«, siger Rune Dahl Nilsson.

Anmodning om lukkede døre

Den 40-årige mand, der ifølge sigtelsen blev udsat for drabsforsøg, er blevet overført til Odense Universitetshospital med sine skader. Her modtager han tirsdag fortsat behandling. Manden er fortsat i live, men det er uvist, hvad hans præcise tilstand er.

Senioranklager Anne Marie Fink oplyser, at de tre personer er sigtet for at have forsøgt at kvæle ham med en snor. Hun fortæller videre, at både kvinden og de to sigtede mænd nægter sig skyldige. Ved grundlovsforhøret tirsdag vil der blive anmodet om lukkede døre. Hvis det bliver godkendt af dommeren, betyder det, at offentligheden ikke vil få indblik i politiets beviser mod de tre sigtede. Det vil heller ikke være muligt at høre, hvad kvinden og de to mænd forklarer i retten.

ritzau