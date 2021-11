Teknologi bag el-fly kan på sigt bruges til overvågningsopgaver

Forsvaret skal gennem to år teste sine første el-fly, og perspektiverne i teknologien er rigtig store. Særligt det faktum, at flyene larmer meget lidt, kan være en vigtig fordel, forklarer Henrik Næsby, som er major ved Flyvevåbnets uddannelsesafdeling.

»En fossilt drevet brændstofmotor larmer mere end et el-fly. Ud over at støj har betydning for de umiddelbare naboer, er det på overvågningsoperationer en fordel at have en støjsvag platform at operere fra. Så vi ser fordele på de mere operative opgaver på længere sigt«, siger han.

Forsvaret modtog for nylig de to fly, som er 45 minutter om at lade helt op og derefter kan flyve op mod 50 minutter. Ifølge Henrik Næsby er det i første omgang oplagt at bruge flyene til skoleflyvning.

»Skoleflyvninger varer typisk en time til halvanden, så der er vi ikke langt fra, at det begynder at være realistisk«.

Netop i forhold til uddannelse kan flyene rumme gode muligheder, fordi de også er mere simple at flyve.

»Har man et fly, der er mere simpelt at operere, kan vi måske hurtigere få eleverne tidligere ud at løse mere komplicerede opgaver«, siger han og giver et eksempel:

»Begynder man med at køre automatgear i en bil, er det nemmere at lære at køre i rundkørsler, fordi man bedre kan koncentrere sig om opgaveløsningen«.

Nemmere at vedligeholde

De to fly er købt via en leasingaftale, som betyder, at Forsvaret har to år til at arbejde med flyene og teste teknologien. Henrik Næsby forventer, at fordi motoren i et el-fly er mere enkel end i et benzinfly, så kan flyene også vise sig at være nemmere at vedligeholde.

»Hvis man helt lavpraktisk begynder at tælle knapper i de gamle trænerfly og så i de nye, så er der måske en tiendedel knapper i el-flyene. Det gør det mere simpelt at anvende og dermed mere simpelt i vedligehold«.

På nuværende tidspunkt er det store kritiske punkt for el-fly batteriet, forklarer han. Batterierne er tunge at løfte op i luften. Til gengæld er elmotoren mere effektiv.

»Flyene er i sig selv supergode og flyver godt. Det eneste, der er begrænset, er batterilevetiden. Så hvornår bliver batterierne bedre? Det kommer vi til at følge«, siger Henrik Næsby.

De to enmotors-fly kan hver have to personer om bord.

ritzau