Politiet efterlyser vidner, der har set fører af hvid varevogn omkring Hvidovre

En hvid varevogn af mærket Volkswagen kan vise sig at være en vigtig brik i puslespillet med at opklare drabet på en 25-årig mand i Hvidovre for knap en måned siden.

Tirsdag har Københavns Vestegns Politi offentliggjort et billede af bilen og i samme ombæring efterlyst vidner, der kan have set den unge mand eller varevognen natten mellem 30. og 31. oktober.

»Vi håber, at der er vidner der har set den 25-årige køre i bilen i timerne op til forbrydelsen«, udtaler politikommissær ved Københavns Vestegns Politi Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Varevognen var blevet kørt ud i vandet ud for Avedøre Holme i Hvidovre. Politiet fandt den, og den indgår nu i efterforskningen.

Udsat for grov vold

Den 25-årige mand blev fundet livløs og blødende på et stisystem i Hvidovre tidligt om morgenen søndag den 31. oktober. Han afgik siden ved døden.

Det var en tilfældig forbipasserende, der klokken 06.28 slog alarm om den unge mand ved Stavnbjergstien og Voldgaden nær Avedøre Landsby i Hvidovre Kommune. Stisystemet går gennem et grønt område ved Motorvejskryds Brøndby, hvor Motorring 3 krydser Holbækmotorvejen. Manden var blevet udsat for meget grov vold.

Hvilken rolle den hvide varevogn prævis menes at have er fortsat uklart. Politiet mener dog, at manden kørte i den hvide VW Transporter fra 2016 den 30. oktober. Den har registreringsnummer BE 79 213. Hvis man har set den eller har andre oplysninger til sagen, opfordrer politiet vidner til at ringe på telefon 43861448.

