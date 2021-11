Tyve i Aarhus slap væk med smykker og ure for millioner

Med en rambuk konstrueret af træ og en bil lykkedes det ukendte gerningsmand at smadre en rude i en smykkebutik i det centrale Aarhus natten til tirsdag. Ved indbruddet blev der stjålet ure og smykker for flere millioner kroner. Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Alarmen om indbrud nåede politiet klokken 04.34, hvorefter betjente rykkede ud til stedet. Her kunne det konstateres, at der havde været indbrud i smykkebutikken, der ligger på Skt. Clemens Torv i Aarhus. Der er tale om butikken Knud Pedersen Ure, der blandt andet sælger dyre Rolex- og Omega-ure.

Butikkens ejer oplyser på Facebook, at man har været udsat for et omfattende indbrud.

»Vi må desværre meddele til alle vores kunder, at vi holder lukket i butikken i dag den 23/11 og i morgen den 24/11 på grund af rambuktyveri«, lyder det i et opslag.

Politiet søger vidner

De ukendte gerningsmænd bag indbruddet havde fremstillet en rambuk af træ. Den skubbede de ind i butiksvinduet med en bil.

»På den måde fik de adgang til butikken og stjal på få minutter en del smykker og ure, inden de kørte derfra igen«, lyder det i døgnrapporten.

I løbet af tirsdag morgen og formiddag har politiet efterforsket sagen. Blandt andet er der fundet spor på stedet, ligesom der er blevet set overvågning igennem. Østjyllands Politi søger tirsdag vidner, der kan have set eller hørt noget fra nattens indbrud. Desuden lyder opfordringen, at borgere skal være opmærksomme og på vagt, hvis man får tilbudt flere smykker eller ure til en lidt for billig pris.

ritzau