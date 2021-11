Nyt lys i Øresundstunnelen skal halvere energiforbruget

Der kan forventes en 50 procent energibesparelse, når lysstofrørene i Øresundsbroens tunnel bliver udskiftet med nye LED-lysrør. Sammenlagt skal der udskiftes 4.500 lysstofrør i den 3,5 kilometer lange tunnel. Det vil ske over otte nætter i december, oplyser selskabet bag broen, Øresundsbron, i en pressemeddelelse.

Når belysningen bliver udskiftet, forventes hver lampe at brænde i 100.000 timer, hvilket er 30.000 mere end de gamle lysstofrør, som blev installeret i 2013. Det betyder, at man først forventer at udskifte belysningen igen om 11 år, oplyser Bengt Hergart, som er anlægsdirektør hos Øresundsbron, i pressemeddelelsen.

»Det gør det her til endnu en bæredygtig investering på forbindelsen set fra flere perspektiver«, siger han.

Over de kommende 11 år forventes en energibesparelse på 9,6 gigawatt-timer (GWh). Det svarer til et forbrug på hele forbindelsen svarende til halvandet år eller 50 villaers varmepumpeforbrug i 11 år. Øresundsbroen blev indviet 1. juni 2000. Den en kombineret bro- og tunnelforbindelse mellem Amager i Danmark og Skåne i Sverige.

Udskiftning vil begynde i næste uge

Udskiftningen af lysstofrørene sker, uden at de 20 år gamle armaturer bliver skiftet ud. Armaturerne, som holder lysstofrørene, er nemlig stadig i god stand, fortæller Bengt Hergart i pressemeddelelsen.

»Ud over en stor energi- og omkostningsbesparelse er det også et cirkulært og bæredygtigt projekt ikke at skulle skrotte armaturerne og købe nye, da de stadig er i god stand«, siger han.

De seneste 10 år har man arbejdet på at mindske energiforbruget i Øresundstunnelen. Siden 2009 er kun hvert sjette lysstofrør i tunnelen tændt om natten, og tre år senere begyndte man at slukke hvert andet lysstofrør i dagtimerne. Sådan vil det også være fremover for at opretholde et lavt energiforbrug, siger Bengt Hergart.

»De første år havde tunnelen en unødvendig stærk belysning, så der er gode muligheder for at begrænse belysningen uden at sætte sikkerheden over styr«, siger han.

Udskiftningen af belysning ved de 4.500 lysstofrør kommer til at foregå over otte nætter i tidsrummet fra klokken 20.00 til 5.30 fra mandag til torsdag i uge 48 og 49, oplyser Øresundsbron. Udskiftningen kommer til at foregå i nattetimerne af sikkerhedshensyn. Projektet forventes at koste knap fem millioner kroner, og 12 elektrikere er hyret til at arbejde med udskiftningen.

ritzau