Storebæltsbroen har et nyt redskab mod lange køer

Et uheld lammede morgentrafikken på Storebæltsbroen 13. oktober, da to lastbiler kørte ind i hinanden. Uheldet betød, at al trafik fra Sjælland til Fyn blev stoppet – og det ville under normale omstændigheder medføre, at broen ville være spærret for krydsende bilister i den ene retning i fire timer.

Men Storebæltsbroen har fået en ny og smart funktion netop til tilfælde som dette, og derfor ventede bilisterne kun i en time. Selv om de strandede bilister næppe jublede, da de kørte over broen efter en times venten, var de vidne til det historiske øjeblik. Det var nemlig første gang, at broens nye ’mobile autoværn’ blev taget i brug ved et uheld.