Det ér muligt at lade danske fanger afsone i andre landes fængsler

Lej et fængsel i et andet land. God beliggenhed. Tremmer for vinduerne. Uanset hvordan det bliver, skal et lejet fængsel betragtes som et lille stykke Danmark med de regler, der gælder for frihedsberøvelse her i landet, og som følger de internationale forpligtelser, vi har påtaget os.

Under de forudsætninger kan Institut for Menneskerettigheder godt forestille sig, at Kriminalforsorgen kan leje 300 fængselspladser i udlandet, sådan som det bliver foreslået i et fortroligt notat fra forhandlingerne om en flerårig aftale for Kriminalforsorgen, som Politiken har fået adgang til.