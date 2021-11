Bundlinjen: Dårligere økonomisk vejrudsigt påvirker danskerne

De fleste økonomer mener stadig, at finanspolitikken bør strammes for at lægge låg på den buldrende danske økonomi. Men danske forbrugere oplever allerede i dag det, der svarer til en stramning, nemlig stigende priser, som udhuler købekraften med samme effekt som en finanspolitisk stramning. Hvis økonomien allerede er ved at bremse, så vil en stramning gøre mere skade end gavn.