Kørselsfradraget stiger til næste år

Næste år vil både kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen stige lidt.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

For kørselsfradraget vil satsen for kørsel på mellem 25 og 120 kilometer stige fra 1,90 kroner per kilometer til 1,98 kroner.

Derudover stiger satsen for kørsel på over 120 kilometer fra 0,95 kroner per kilometer til 0,99 kroner.

I forhold til befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil vil satsen for de første 20.000 kilometer stige fra 3,44 kroner per kilometer til 3,51 kroner.

Og ved kørsel over 120 kilometer stiger satsen fra 1,90 kroner per kilometer til 1,98 kroner.

Satserne stiger næste år, fordi benzinprisen forventes at stige yderligere i 2022.

»Selv om bilerne fortsat kører længere på en liter benzin, hvilket giver flere kilometer at fordele de samlede udgifter på, påvirker den højere benzinpris satsen i en opadgående retning«, forklarer Jane Bolander, formand for Skatterådet.

»Derudover forventes udgifterne til vedligehold af bilerne også at stige. De forhold påvirker også satsen yderligere i en opadgående retning«, siger hun i pressemeddelelsen.

Der er cirka 1,2 millioner danskere, der hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen, eller som får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

ritzau