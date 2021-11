Radikale vil firedoble støtten til LGBT+ Danmark

Automatisk oplæsning

Regeringen har ifølge De Radikale overset foreningen LGBT+ Danmark, der kæmper for blandt andet homoseksuelles og transpersoners rettigheder, i forslaget til finansloven for næste år.

Støttepartiet går derfor til forhandlingerne med et krav om, at foreningen ikke bare beholder sin støtte. Den skal mangedobles.

»Jeg er stærkt bekymret over, at regeringen i sit forslag til Finansloven for 2022 fuldstændig har negligeret LGBT+ personer og LGBT+ Danmark«.

»Det er afgørende, at LGBT+ Danmark sikres ro omkring dets arbejde med at hjælpe danske LGBT+ personer, der har brug for rådgivning og netværkstilbud«.

Det skriver De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, i en kommentar.

Ordføreren skriver, at der er betydeligt flere selvmordsforsøg og mere depression, stress og ensomhed blandt personer, der er homoseksuelle, transseksuelle og andre i gruppen. Hun finder tallene ’alarmerende’.

Derfor vil De Radikale afsætte seks millioner kroner til LGBT+ Danmarks på finansloven og samtidigt gøre støtten permanent. Sidste år fik LGBT+ Danmark 1,5 millioner kroner. Dermed vil De Radikale firedoble støtten til foreningen.

Samtidigt vil partiet have afsat 0,5 millioner kroner til LGBT Asylum. Her arbejder man med asylansøgere, der har en alternativ seksualitet set i forhold til normen.

»Vi mener, at der er brug for permanent ro og sikkerhed omkring organisationens arbejde, der har stor betydning for at bekæmpe ulighed og mistrivsel blandt denne befolkningsgruppe på områder, der kræver andet og mere end lovgivning«, skriver Samira Nawa.

LGBT+ Danmark startede som Forbundet af 1948. Organisationen var i mange år kendt som Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske.

I takt med udviklingen i samfundet har den politiske forening taget flere seksualiteter og kønsidentiteter ind.

Den hedder altså nu LGBT+ Danmark, der ifølge foreningens hjemmeside dækker over ’lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og alle andre, der bryder med normer for køn og seksualitet.’

ritzau