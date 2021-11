Flertal er for omstridt logningsforslag trods skarp kritik

Automatisk oplæsning

Et stykke makværk? Eller et lovforslag, der passer bedst muligt på danskerne, selv om EU forsøger at spænde ben?

Sådan er fronterne trukket skarpt op i Folketingssalen tirsdag eftermiddag, hvor regeringens lovforslag om, hvordan oplysninger om borgere fremover skal logges, bliver debatteret.

»Fra Enhedslisten synes vi simpelthen, at det er et skandaløst dårligt lovforslag«, siger it- og telekommunikationsordfører Eva Flyvholm (EL).

Men eftersom både Venstre og De Konservative som udgangspunkt bakker op, ser regeringen ud til at have et flertal i Folketinget bag sig.

Efter en EU-dom skal Danmark meget imod regeringens ønske ændre reglerne for, hvordan oplysninger om borgere logges.

Regeringen præsenterede i foråret en lovskitse for, hvordan regeringen fremover forestillede sig, at logningen skulle foregå, og i september blev lovforslaget sendt i høring.

Planen er, at lovændringen skal træde i kraft til nytår.

»Jeg havde helst set, at vi kunne fortsætte den generelle og udifferentierede logning, vi har i dag«, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Han mener, at politiet selv med regeringens lovforslag får vanskeligere ved at opklare grov kriminalitet end i dag. Alt sammen på grund af EU-dommen.

Justitsministeriet har selv vurderet, at der er en ’væsentlig procesrisiko’ ved lovforslaget. Det betyder groft sagt, at der er en risiko for, at EU-Domstolen er uenig i, at regeringens forslag holder sig inden for EU-reglerne.

Regeringen ønsker blandt andet en målrettet geografisk logning, som teleselskaberne vil blive pålagt, og som kommer til at dække et område, der svarer til op til en femtedel af Danmarks samlede landareal.

»Vi synes, at det her er et stykke makværk, for at være helt ærlig«, siger retsordfører Samira Nawa (R).

I sidste uge sendte en række organisationer et brev til alle folketingsmedlemmer, hvor organisationerne opfordrede til at ’stoppe masseovervågningen af danskerne’.

Alle regeringens støttepartier, SF, De Radikale og Enhedslisten, har blankt afvist at støtte lovforslaget.

Venstre og De Konservative bakker derimod op. Dog med en tilføjelse om, at de blandt andet vil have diskuteret økonomien i lovforslaget, som ifølge partierne ser meget dyrt ud.

Begge partier er klar til at løbe procesrisikoen i EU-regi.

Adspurgt om, hvorvidt Venstre vurderer, at lovforslaget holder sig inden for EU-reglerne, svarer retsordfører Preben Bang Henriksen (V), der selv er advokat med møderet for Højesteret:

»Så må vi jo se, om det er holdbart, når det kommer for EU«.

Nick Hækkerup erkender ligeledes procesrisikoen:

»Vi accepterer, at for at kunne blive ved med at retsforfølge forbrydere i Danmark, så er vi indstillet på at tage en væsentlig procesrisiko«, siger justitsministeren.

