105 jordemødre i brev til regionen: Der er risiko for, at vi mister et barn

105 jordemødre fra Hvidovre Hospital er bekymrede for patienternes sikkerhed på fødeafdelingen. Som det ser ud nu med travlhed og underbemanding, er der fare for, at der kan ske skader på både mor og barn, eller at de mister et barn.

Det skriver jordemødrene i et brev til deres direktion og Region Hovedstaden, som Femina har bragt.