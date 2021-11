Regeringen afviser at suspendere behandlingsgarantien

Regeringen vil ikke suspendere udrednings- og behandlingsgarantien for patienter.

»Jeg har ikke planer om at suspendere behandlingsgarantien, da jeg kan frygte, at det kan få konsekvenser for nogle, hvis deres operation udskydes«, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ifølge DR Nyheder.

Han understreger, at man i nogle regioner kan være nødt til at udsætte operationer, så sundhedsvæsnet stadig kan følge med.

Behandlingsgarantien sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt eller udredt inden for 30 dage.

Mandag lød det fra Lægeforeningen, at man burde suspendere behandlingsgarantien midlertidigt.

Lægeforeningen kommer med forslaget, fordi den mener, at det ville kunne hjælpe hospitalerne, der oplever et stigende pres på grund af coronavirus, ubesatte stillinger og sygeplejerskernes strejke.

»Man er nødt til at udskyde operationer. Man er nødt til at meddele patienterne, at de vil blive opereret eller behandlet på et senere tidspunkt, fordi man lige nu er udfordret på kapacitet«.

»Så giver det ikke mening at have en udrednings- og behandlingsgaranti«, sagde Camilla Rathcke, der er formand i Lægeforeningen, mandag.

To af regeringens støttepartier, SF og Enhedslisten, sagde mandag også, at man var klar til at fjerne behandlingsgarantien midlertidigt.

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet (SDU) Jes Søgaard sagde mandag, at det ville give rigtig god mening at sætte behandlingsgarantien ud af kraft for en stund.

Han vurderer, at det kan øge patientsikkerheden, fordi sygehusene er så pressede, som de er nu.

Både Region Syddanmark og Region Nordjylland har i løbet af den seneste uge meddelt, at de i varierende grad vil udskyde planlagte behandlinger på hospitalerne.

Også Region Sjælland har meddelt, at regionens hospitaler har aktiveret deres covid-19-beredskab, og at det kan betyde, at planlagte behandlinger kan blive udskudt.

Tidligere i coronapandemien har behandlingsgarantien været sat ud af kraft. Den blev genindført 1. marts.

