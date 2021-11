52-årig mand får livstid for sit andet drab på samlever

En 52-årig mand er ved Retten i Aarhus idømt fængsel på livstid for at have dræbt og parteret sin kone. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er det andet drab, han er dømt for.

Den 52-årige Flemming Mogensen erkendte allerede inden retssagen begyndte onsdag at have begået drabet. Der var derfor kun afsat et retsmøde til at behandle sagen.

Drabet blev begået 29. januar i år, da Flemming Mogensen opsøgte sin kone, som han på det tidspunkt var separeret fra.

Her opstod der ifølge den dømte ’et skænderi, der gjorde ham så vred, at han kvalte den 43-årige kvinde’, skriver Østjyllands Politi i pressemeddelelsen. For at skaffe beviserne af vejen parterede han efterfølgende liget, som blev gravet ned i haven og gemt i nogle sække i et loftsrum, har Flemming Mogensen forklaret ifølge politiet.

Tidligere dømt for drab

Flemming Mogensen meldte sin kone savnet efter nogle dage.

Ifølge politiet fik det dog hurtigt mistanke om, at der var sket en forbrydelse. Samme dag, som han selv havde kontaktet politiet, blev han anholdt.

En af årsagerne til, at politiet fik mistanke om, at Flemming Mogensen kunne have begået drabet, var blandt andet, at han tidligere er dømt for drab, skriver politikredsen i pressemeddelelsen.

I 1995 blev han idømt ti års fængsel for drabet på en tidligere samlever.

Den dom var også medvirkende til, at straffen denne gang blev til livsvarigt fængsel, skriver politiet.

Under retssagen har Flemming Mogensen og forsvaret argumenteret for, at han skulle idømmes en forvaringsdom.

Flemming Mogensen har blandt andet sagt, at han ikke oplever, at hans ’psykiske sygdom’ er taget alvorligt, siden han blev løsladt første gang.

»Jeg har aldrig elsket mig selv eller været den far, jeg burde have været. Hvor jeg ligger psykisk og mentalt, ved jeg ikke, men der er jo noget galt, når jeg dræber dem, jeg elsker«, sagde han ifølge TV 2 Østjylland under onsdagens retsmøde.

