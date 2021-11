Ny hård kritik af ejendomsvurderinger

Det står endog meget skidt til, når det kommer til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, der i fremtiden skal bruges til at udregne boligskatter. Både tidsplanen og prisen er omgærdet af ’stor risiko’.

Vurderingen kommer fra Rigsrevisionen, der i en markant kritik af Skatteministeriets styring af projektet skriver, at den har været ’helt utilstrækkelig’.

»Skatteministeriets styring af udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem har været kritisabel. Ministeriet mangler overblik over projektets økonomi, fremdrift, tidsplan og risici«.

»Konsekvensen er, at der er stor usikkerhed om både den fremtidige økonomi og om tidshorisonten for projektets afslutning«, skriver Rigsrevisionen i sin konklusion.

Kritikken er betydelig på flere punkter. Rigsrevisionen kalder styringen af projektets økonomi for helt utilstrækkelig. Der er ikke fulgt op på hverken forbrug eller budget.

Blandt andet indeholder Skatteministeriets budget for systemet ikke alle de ting, de burde. Det får Rigsrevisionen til at vurdere, at de budgetterede udgifter nu er på 3,6 milliarder kroner, og at der er brugt mindst to milliarder.

Og det er langt mere end den ramme på omkring 1,3 milliarder, som man har informeret Folketinget om og fået politisk godkendelse til.

»Ministeriet burde have oplyst om ministeriets overblik over projektets økonomi, der var cirka 700 millioner kroner større end den økonomiske ramme«, skriver Rigsrevisionen.

Efter mange forsinkelser er det fortsat officielt planen, at de nye ejendomsvurderinger skal rulles ud frem mod 2024, hvor nye boligskatteregler træder i kraft.

Men med den manglende styring og det manglende overblik over projektets fremdrift mener Rigsrevisionen altså, at der stadig er usikkerhed om, hvornår systemet vil stå færdigt.

»Ministeriet afdækker fortsat udviklingsopgaver og har dermed endnu ikke det endelige overblik over, hvordan systemet skal udformes«, skriver Rigsrevisionen.

ritzau