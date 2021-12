»Dybest set er jura enormt kedeligt. Advokatkontorer er nogle frygtelige arbejdspladser, og de fleste advokater er nogle røvhuller«

I reolen på Mads Prammings kontor står en kokeshidukke. Den har en blomstret lyserød kjole på og er en gave fra en tidligere klient, hvis mand var japaner. Omkring den står guldplader, skulpturer og andre pyntegenstande. De kommer fra mennesker i udsatte positioner, der har haft brug for at sige tak. For Mads Pramming udmærker sig ved at være en de få advokater, der konsekvent tager sager om borgere, som slås mod systemet. De sager, der er så principielle, at ingen kan forudsige udfaldet af dem.

»Jeg er ligeglad med, om to store firmaer har en konflikt. Men er der et menneske, hvis liv er på spil, giver det en energi. Og det er den energi, jeg har forfulgt«, siger han.