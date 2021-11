På en lille halvø i Nordjylland kommer der snart 35 nye millionærer

Der er gået lidt over et år, siden alle mink i Danmark blev aflivet. Lige nu arbejder Minkkommissionen på at komme til bunds i, hvordan det hele gik for sig hos myndighederne. På Gjøl, hvor minkfarmene lå tæt, er en transformation i gang. Hvem vil de være? Hvad vil de være? Hvordan ser fremtiden ud?