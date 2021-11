Ung mand er fundet i sin bil i et træ efter soloulykke

En 20-årig mand er i kritisk tilstand efter soloulykke ved Vrå natten til lørdag, fortæller vagtchef René Kortegaard for Nordjyllands Politi til regionalmediet Nordjyske.

Det var en forbipasserende, der fandt manden klokken 03.19 i sin bil oppe i et træ.

»Han sad fastklemt oppe i træet, som står ved en rundkørsel mellem Borupvej og Vråvej«, siger vagtchefen til Nordjyske.

En bilinspektør har været tilkaldt for at undersøge de nærmere omstændigheder ved ulykken. Ifølge politiet tyder det på, at for høj fart har spillet en rolle i ulykken.

Det er kutyme, at bilinspektører sendes ud, når der har været trafikulykker med alvorlig personskade eller død. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Opdateres ...

ritzau