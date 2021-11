Morten Messerschmidt stiller op som formand i DF

Morten Messerschmidt stiller op til formandsvalg i Dansk Folkeparti. Peter Kofod stiller op som næstformand.

Det siger Morten Messerschmidt i et interview til Berlingske.

Han siger dog også, at hvis Inger Støjberg vælger at stille op til formandsposten, vil de vige pladsen og bakke hende op.

De siger også, at de laver et fælles kandidatur for at sikre arvefølgen i Dansk Folkeparti, hvis Morten Messerschmidt får en dom, der gør det umuligt for ham at fortsætte som formand.

Morten Messerschmidt, der i dag er næstformand i partiet, blev i august idømt seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk. Dommen er af Messerschmidt anket til landsretten.

ritzau