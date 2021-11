Vedtægter forpurrer Messerschmidt og Kofods drømme om makkerskab

Dansk Folkepartis politiske næstformand, Morten Messerschmidt, annoncerede lørdag, at han går efter at blive valgt som formand for sit parti i januar. Det på trods af, at han på det tidspunkt endnu ikke ved, om landsretten stadfæster byretsdommen mod ham for EU-svig og dokumentfalsk.

Men det er der taget højde for, forklarede han til Berlingske. Europaparlamentsmedlem Peter Kofod går nemlig samtidig efter næstformandsposten, og dermed vil Kofod kunne overtage formandsposten, hvis Messerschmidt efter formandsvalget skulle modtage en hård dom.